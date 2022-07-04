В США расстреляли участников парада ко Дню независимости — есть погибшие

Июль, 04 в 20:47

В пригороде Чикаго в Хайленд-Парке, штат Иллинойс, произошла стрельба во время парада ко Дню независимости США. Сообщается, что вооруженный мужчина открыл огонь по участникам парада.

В сети появилось видео с места происшествия, на котором видна кровь на тротуаре, и полиция, разговаривающая с людьми в центре Хайленд-Парка.

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Репортер Sun-Times сообщал об окровавленных телах, покрытых простынями. Впоследствии власти города Хайленд-Парк сообщили, что пять человек погибли, 16 — госпитализированы в медицинские учреждения с ранениями.

Источники сообщили, что мужчина мог стрелять с крыши высокого здания. Маршрут парада проходил возле Центрального проспекта и Второй улицы.

Жительница Хайленд-Парка Сьюзан Айзексон рассказала, что была на параде, когда примерно через 10 минут после его начала в 10 утра раздались выстрелы. Она услышала около 20-ти стремительных выстрелов.

– Все бегут ко мне, поэтому я побежала и отвела детей в подвал в винодельне, – сказала она.

Администрация Хайленд-Парка отменила мероприятие и попросила людей избегать этого района. Из-за стрельбы в соседнем Дирфилде отменили празднование.

Местная полиция сообщила, что сейчас разыскивает нападающего. Городские власти посоветовали жителям скрыться, поскольку инцидент остается “активным”.

Хайленд-Парк – это богатый пригород Чикаго, примерно в 40 км к северу от него, вдоль берега озера Мичиган.

Скриншот: ABC 7 Chicago