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Оккупанты нанесли массированный удар по Славянску: в городе бушуют пожары

Марта Бондаренко, редактор ленты
Оккупанты нанесли массированный удар по Славянску: в городе бушуют пожары
Фото: УНИАН

Российская армия нанесла мощный удар по Славянску, что в Донецкой области.

Об этом в соцсетях сообщил мэр города Вадим Лях.

Он призвал горожан не покидать укрытий. Сейчас в Славянске бушуют пожары.

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– Славянск! Массированный обстрел города! Центр, Северный. Всем оставаться в укрытиях. Дополнительную информацию сообщу позже, – написал Вадим Лях.

СМИ сообщают, что враг обстрелял город запрещенными кассетными боеприпасами. Снаряды попали в местный рынок.

Журналист Радио Свобода Сергей Горбатенко сообщил, что есть по меньшей мере одна погибшая женщина.

3 июля российские военные нанесли удар по Славянску. По словам Вадима Ляха, шесть человек погибли, в том числе 10-летняя девочка, и 19 получили ранения.

Кроме того, Вадим Лях обратился к местным жителям с просьбой эвакуироваться сейчас, пока это безопасно и возможно.

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