Оккупанты нанесли массированный удар по Славянску: в городе бушуют пожары
Российская армия нанесла мощный удар по Славянску, что в Донецкой области.
Об этом в соцсетях сообщил мэр города Вадим Лях.
Он призвал горожан не покидать укрытий. Сейчас в Славянске бушуют пожары.
– Славянск! Массированный обстрел города! Центр, Северный. Всем оставаться в укрытиях. Дополнительную информацию сообщу позже, – написал Вадим Лях.
СМИ сообщают, что враг обстрелял город запрещенными кассетными боеприпасами. Снаряды попали в местный рынок.
Журналист Радио Свобода Сергей Горбатенко сообщил, что есть по меньшей мере одна погибшая женщина.
3 июля российские военные нанесли удар по Славянску. По словам Вадима Ляха, шесть человек погибли, в том числе 10-летняя девочка, и 19 получили ранения.
Кроме того, Вадим Лях обратился к местным жителям с просьбой эвакуироваться сейчас, пока это безопасно и возможно.