Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Донецке горит нефтебаза, людей просят эвакуироваться

Юля Захарченко, редактор ленты
В Донецке горит нефтебаза, людей просят эвакуироваться
Фото: Факты ICTV

На территории временно оккупированного Донецка горит нефтебаза. Местных жителей призывают срочно эвакуироваться подальше от места пожара.

Очевидцы сообщают, что в небе появился густой и черный дым. По предварительным данным, пожар возник в результате обстрелов.

Сейчас смотрят

– Россия превратила всю Донецкую область в горячую точку, где опасно находиться мирным жителям. Я призываю всех эвакуироваться, – заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Украина контролирует около 45% Донецкой области, однако после временной оккупации Лисичанска Луганской области российские войска начали продвигаться к Краматорску и Славянску.

Украинские СМИ сообщают, что сегодня в Донецкой области целый день не утихают взрывы. В частности, под обстрелами — Кировский район и Макеевка.

Читайте
Оккупанты начали вывозить мирных жителей Лисичанска в фильтрационные лагеря

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка