Июль, 06 в 19:59

На территории временно оккупированного Донецка горит нефтебаза. Местных жителей призывают срочно эвакуироваться подальше от места пожара.

Очевидцы сообщают, что в небе появился густой и черный дым. По предварительным данным, пожар возник в результате обстрелов.

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– Россия превратила всю Донецкую область в горячую точку, где опасно находиться мирным жителям. Я призываю всех эвакуироваться, – заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Украина контролирует около 45% Донецкой области, однако после временной оккупации Лисичанска Луганской области российские войска начали продвигаться к Краматорску и Славянску.

Украинские СМИ сообщают, что сегодня в Донецкой области целый день не утихают взрывы. В частности, под обстрелами — Кировский район и Макеевка.