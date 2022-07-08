Россияне обстреляли Авдеевку более десяти раз за сутки, есть жертвы

Июль, 08 в 19:08

За минувшие сутки от российских снарядов пострадали 23 населенных пункта в Донецкой области. В Нацполиции сообщили, что среди гражданских есть убитые и раненые.

Также разрушены и повреждены 45 жилых домов и инфраструктура.

Россияне за прошедшие сутки били по городам: Авдеевка, Краматорск, Славянск, Торецк, Соледар, Бахмут, Зализное, Северск, пгт Пивденное, селах Катериновка, Сокол, Озеряновка, Георгиевка, Дылеевка, Богдановка, Щербиновка, Первомайское, Покровское, Новосергеевка, Клебан-Бык, Орловка, Желанное, Карловка.

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Особенно под постоянным огнем была Авдеевка, по которой рашисты нанесли десять ударов. Мишенями оккупантов в Авдеевке стали дома граждан, больница, автобаза, коксохимический завод.

Среди мирного населения Авдеевки есть жертвы российских обстрелов.

В Нацполиции сообщили, что четыре раза били по Славянску. Российские войска били авиационными ракетами НУРС, ЗРК С-300, Искандер-М, Точка-У, а также из реактивных систем Град, Торнадо-С, артиллерии, танков.

Разрушения подверглись 65 гражданских объекта: 45 жилых домов, из них 19 многоквартирных, детский сад, амбулатория, АКХЗ, железная дорога, стадион, гостиница, котельная, высоковольтная линия.

По фактам обстрелов полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.