На Азовстали взрывы и пожар: есть пострадавшие среди оккупантов — Андрющенко
В оккупированном Мариуполе на территории завода Азовсталь раздались взрывы. И в горсовете сообщают о возможных раненых российских военных.
Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, одновременно с взрывами на территории комбината возник пожар.
– Военными окружен район от Амстора в Левобережном районе. По предварительной информации, горят остатки угля, — отметил Андрющенко.
Также в результате взрыва предположительно есть пострадавшие среди оккупантов.
Ранее советник сообщал, что утром в городе в районе ММК им. Ильича прогремел мощный взрыв, который слышали даже в Сартанах.
— Оккупанты умалчивают и понятно почему… Криворукое разминирование отправило трех российских саперов сразу в труппу Кобзона. Мариуполь продолжает возмездие и мстит даже таким образом, — рассказал Петр Андрющенко.
Он также отметил, что перед взрывом люди слышали звуки самолета.
Ранее сообщалось, что в жилых кварталах оккупированного Мариуполя российские военные обустроили два склада с боеприпасами. В горсовете призвали жителей эвакуироваться.