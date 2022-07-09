Июль, 09 в 17:12

В оккупированном Мариуполе на территории завода Азовсталь раздались взрывы. И в горсовете сообщают о возможных раненых российских военных.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, одновременно с взрывами на территории комбината возник пожар.

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– Военными окружен район от Амстора в Левобережном районе. По предварительной информации, горят остатки угля, — отметил Андрющенко.

Также в результате взрыва предположительно есть пострадавшие среди оккупантов.

Ранее советник сообщал, что утром в городе в районе ММК им. Ильича прогремел мощный взрыв, который слышали даже в Сартанах.

— Оккупанты умалчивают и понятно почему… Криворукое разминирование отправило трех российских саперов сразу в труппу Кобзона. Мариуполь продолжает возмездие и мстит даже таким образом, — рассказал Петр Андрющенко.

Он также отметил, что перед взрывом люди слышали звуки самолета.

Ранее сообщалось, что в жилых кварталах оккупированного Мариуполя российские военные обустроили два склада с боеприпасами. В горсовете призвали жителей эвакуироваться.