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Умерла работница детсада и спортсменка: последствия ракетного удара РФ по Кривому Рогу

Юля Захарченко, редактор ленты
Умерла работница детсада и спортсменка: последствия ракетного удара РФ по Кривому Рогу
Фото: Офис генпрокурора

В результате утреннего ракетного удара по одному из районов Кривого Рога погибла работница детского сада и 20-летняя спортсменка, а отца девушки госпитализировали в больницу.

Из-за обстрелов запрещенными кассетными боеприпасами работница детсада погибла на месте удара. А 20-летняя спортсменка и ее отец, тренировавшиеся на площадке, получили многочисленные осколочные ранения. Пострадавших направили в медучреждение, девушка умерла в реанимационном отделении больницы.

Фото: Офис генпрокурора

Повреждены многоэтажные дома, школы, детский сад и автомобили. По данным Офиса генерального прокурора, на этой территории нет никаких военных объектов.

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Источник: Офис генпрокурора
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