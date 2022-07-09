Июль, 09 в 15:56

В результате утреннего ракетного удара по одному из районов Кривого Рога погибла работница детского сада и 20-летняя спортсменка, а отца девушки госпитализировали в больницу.

Из-за обстрелов запрещенными кассетными боеприпасами работница детсада погибла на месте удара. А 20-летняя спортсменка и ее отец, тренировавшиеся на площадке, получили многочисленные осколочные ранения. Пострадавших направили в медучреждение, девушка умерла в реанимационном отделении больницы.

Повреждены многоэтажные дома, школы, детский сад и автомобили. По данным Офиса генерального прокурора, на этой территории нет никаких военных объектов.

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