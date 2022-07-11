Июль, 10 в 23:47

В Луганске загорелся российский склад с боеприпасами после взрывов. Информацию об этом подтвердили в Вооруженных Силах Украины.

– В Луганске ПВО работает действительно. Но склад БК детонирует, почему так? Минус состав БК, – говорится в сообщении.

Местные жители Луганска сообщают о “прилете” по одному из военных объектов РФ и работе ПВО российских войск.

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В Луганской области продолжаются бои в Белогоровке, а оккупанты не могут продвинуться дальше. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, украинские бойцы уничтожают вражеские склады боеприпасов – Луганщина держится благодаря нашим защитникам. Количество атак и обстрелов РФ уменьшилось, поскольку без своей артиллерии оккупанты почти бессильны, подчеркнул Гайдай.