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Факты / Происшествия

В ГСЧС назвали причину запаха гари в Киеве

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Київ
Фото: Unsplash

В Киеве утром, 11 июля, чувствуется запах гари из-за тлеющих на севере области торфяников.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что торфяники тлеют в Новой Гребле, Бородянской ОТГ.

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— С самого утра в Киеве чувствуется запах гари, что может вызвать беспокойство жителей столицы. Уверяем, что в Киеве спокойно и серьезных пожаров не наблюдается.

На севере области в Новой Гребле, Бородянской ОТГ, тлеют торфяники. Ветер несет запах дыма в сторону столицы, — говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что показатели воздуха в пределах нормы.

Чрезвычайники призвали гостей и жителей столицы закрыть плотно окна и двери, если чувствуется запах гари.

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Источник: ГСЧС
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