В ГСЧС назвали причину запаха гари в Киеве

В Киеве утром, 11 июля, чувствуется запах гари из-за тлеющих на севере области торфяников.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что торфяники тлеют в Новой Гребле, Бородянской ОТГ.

— С самого утра в Киеве чувствуется запах гари, что может вызвать беспокойство жителей столицы. Уверяем, что в Киеве спокойно и серьезных пожаров не наблюдается.

На севере области в Новой Гребле, Бородянской ОТГ, тлеют торфяники. Ветер несет запах дыма в сторону столицы, — говорится в сообщении.