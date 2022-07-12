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Факты / Происшествия

Нашли тело ребенка: последствия ракетного удара РФ по дому в Часовом Яру

Юля Захарченко, редактор ленты
Нашли тело ребенка: последствия ракетного удара РФ по дому в Часовом Яру
Фото: ГСЧС

В Донецкой области под завалами разрушенного российской ракетой пятиэтажного дома в Часовом Яру обнаружили тело погибшего ребенка (ориентировочно 2013 года рождения). Аварийно-спасательные работы до сих пор продолжаются.

По данным Министерства внутренних дел Украины, всего обнаружены тела 33 погибших мирных жителей, среди которых ребенок. Из-под завалов удалось спасти девятерых человек.

Фото: ГСЧС

В ГСЧС отметили, что по состоянию на утро 11 июля проведена расчистка и разбор около 138 тонн разрушенных элементов здания.

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Вечером 9 июля российская армия нанесла ракетные удары по Часовому Яру, попав по жилому дому. Спасатели разбирают завалы уже более двух суток, окончательное количество погибших может быть больше.

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Источник: МВД
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