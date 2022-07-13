Россияне нанесли 28 ударов с РСЗО по Николаевщине — по меньшей мере 5 человек погибли
По состоянию на утро среды, 13 июля, враг нанес 28 ударов с РСЗО по разным населенным пунктам Николаевской области.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram-канале.
Он отметил, что в результате обстрела была повреждена больница и жилые дома.
Также в результате артобстрела по Витовскому району, предварительно погибли пять гражданских.
Утром 13 июля появилась информация об обстреле Николаевской области. Сообщалось, что ориентировочно в 04.30 враг обстрелял село Широкое, а через полчаса – пгт Березнеговатое.
Полномасштабная война в Украине длится уже 140-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Кирилл Тимошенко
Источник: Кирилл Тимошенко