Россияне нанесли 28 ударов с РСЗО по Николаевщине — по меньшей мере 5 человек погибли

Июль, 13 в 14:17

По состоянию на утро среды, 13 июля, враг нанес 28 ударов с РСЗО по разным населенным пунктам Николаевской области.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате обстрела была повреждена больница и жилые дома.

Сейчас смотрят

Также в результате артобстрела по Витовскому району, предварительно погибли пять гражданских.

Утром 13 июля появилась информация об обстреле Николаевской области. Сообщалось, что ориентировочно в 04.30 враг обстрелял село Широкое, а через полчаса – пгт Березнеговатое.

Полномасштабная война в Украине длится уже 140-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Кирилл Тимошенко

Источник: Кирилл Тимошенко