Руководителей Госпродпотребслужбы разоблачили на растрате почти 2,5 млн грн — ГБР

Июль, 14 в 13:02

Исполняющего обязанности главы Госпродпотребслужбы, его заместителя, двух руководителей подразделений, а также экс-работника госучреждения и бизнесмена сотрудники ГБР разоблачили на растрате государственных средств в особо крупных размерах.

Руководство ведомства в конце прошлого года организовало тендер якобы для закупки программного обеспечения, который выиграла заранее определенная компания.

Стоимость программы – почти 2,5 млн грн, однако на самом деле никто ничего не собирался устанавливать, поскольку аналогичное по функциям программное обеспечение уже работало в Госпродпотребслужбе.

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Злоумышленники подготовили документы о “выполнении работ” и перечислили средства подрядчику, однако воспользоваться украденными у государства деньгами не успели – следователи ГБР и СБУ разоблачили фиктивную сделку и арестовали деньги на счету.

Всем участникам коррупционной схемы сообщено о подозрении по двум статьям УКУ: по ч. 5 ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Максимальное наказание по этим статьям – лишение свободы до 12 лет.