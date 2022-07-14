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Руководителей Госпродпотребслужбы разоблачили на растрате почти 2,5 млн грн — ГБР

Валентина Летяк, редактор ленты
Керівників Держпродспоживслужби викрили на розтраті
Фото: ГБР

Исполняющего обязанности главы Госпродпотребслужбы, его заместителя, двух руководителей подразделений, а также экс-работника госучреждения и бизнесмена сотрудники ГБР разоблачили на растрате государственных средств в особо крупных размерах.

Руководство ведомства в конце прошлого года организовало тендер якобы для закупки программного обеспечения, который выиграла заранее определенная компания.

Стоимость программы – почти 2,5 млн грн, однако на самом деле никто ничего не собирался устанавливать, поскольку аналогичное по функциям программное обеспечение уже работало в Госпродпотребслужбе.

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Злоумышленники подготовили документы о “выполнении работ” и перечислили средства подрядчику, однако воспользоваться украденными у государства деньгами не успели – следователи ГБР и СБУ разоблачили фиктивную сделку и арестовали деньги на счету.

Всем участникам коррупционной схемы сообщено о подозрении по двум статьям УКУ: по ч. 5 ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Максимальное наказание по этим статьям – лишение свободы до 12 лет.

Керівників Держпродспоживслужби викрили на розтраті
Керівників Держпродспоживслужби викрили на розтраті
Керівників Держпродспоживслужби викрили на розтраті
Керівників Держпродспоживслужби викрили на розтраті
Керівників Держпродспоживслужби викрили на розтраті
Керівників Держпродспоживслужби викрили на розтраті
Руководителей Госпродпотребслужбы разоблачили на растрате почти 2,5 млн грн — ГБР / 3 фотографии

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Источник: ГБР
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