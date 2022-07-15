Июль, 14 в 21:33

В Харьковской области произошло несколько взрывов во время воздушной тревоги. В частности, горожане услышали взрывы и в Харькове.

Следует отметить, что сигнал опасности в Харьковской области начался в 20.51 и завершился в 21.27. То есть воздушная тревога в регионе длилась около 36 минут.

По актуальным данным, воздушная тревога раздается еще в двух областях – Луганской и Николаевской.

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