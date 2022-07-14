Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Виннице после ракетных ударов задержаны несколько десятков человек – Монастырский

Валентина Летяк, редактор ленты
В Виннице после ракетных ударов задержаны несколько десятков человек – Монастырский
Фото: ГСЧС

Глава МВД Денис Монастырский сообщил на брифинге, что после ракетных ударов РФ по Виннице задержаны несколько десятков человек.

По его словам, сейчас полиция и СБУ допрашивает этих людей и проверяет на причастность к взрывам.

– После этой трагедии были задержаны несколько десятков человек. Их сейчас опрашивают в органах полиции и Службы безопасности Украины. После этого можно будет уже что-то сказать, – отметил Монастырский.

В то же время подчеркнул: данных, что есть конкретные наводчики, пока нет.

Сейчас смотрят

Ракетный удар по Виннице 14 июля унес жизни по меньшей мере 21 человека, пять из 52 раненых находятся в критическом состоянии, 34 пострадавших, среди которых трое детей — в тяжелом состоянии.

По данным МВД, еще 42 человека пропали без вести.

В результате ракетных ударов по центру Винницы повреждены 36 объектов инфраструктуры.

Читайте
Терроризм не победить, скрывая его: Зеленская упрекнула Instagram после трагедии в Виннице

Источник: Суспільне
Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка