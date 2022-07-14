Июль, 14 в 18:54

Глава МВД Денис Монастырский сообщил на брифинге, что после ракетных ударов РФ по Виннице задержаны несколько десятков человек.

По его словам, сейчас полиция и СБУ допрашивает этих людей и проверяет на причастность к взрывам.

– После этой трагедии были задержаны несколько десятков человек. Их сейчас опрашивают в органах полиции и Службы безопасности Украины. После этого можно будет уже что-то сказать, – отметил Монастырский.

В то же время подчеркнул: данных, что есть конкретные наводчики, пока нет.

Сейчас смотрят

Ракетный удар по Виннице 14 июля унес жизни по меньшей мере 21 человека, пять из 52 раненых находятся в критическом состоянии, 34 пострадавших, среди которых трое детей — в тяжелом состоянии.

По данным МВД, еще 42 человека пропали без вести.

В результате ракетных ударов по центру Винницы повреждены 36 объектов инфраструктуры.