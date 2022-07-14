Ночью враг ракетами обстрелял Харьков: повреждена транспортная инфраструктура
Фото: ГСЧС
Ночью российские оккупанты дважды ударили по городу Харьков: ракеты прилетели в Немышлянский и Основянский районы в 23.00 и после 02.00.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его информации, вражеские удары повредили объекты транспортной инфраструктуры, частное предприятие, разрушено 3-этажное здание и автомобили. Пожарные ликвидировали пожары. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
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За прошедшие сутки оккупанты хаотически обстреливали мирное население Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов. Есть разрушение частных домов, хозяйственных построек и автотранспорта.
В Изюмском районе повреждена критическая инфраструктура.