Глубокие воронки и выбитые окна: последствия обстрела школ в Харькове
Под утро 15 июля российские ракеты разорвались на территории учебных заведений в Холодногорском и Индустриальном районах Харькова.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал последствия очередного ракетного обстрела областного центра.
По его словам, около 3.00 две российские ракеты ударили недалеко от учебного заведения в Холодногорском районе.
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– Взрывом поврежден фасад здания, выбиты окна, разрушены трамвайные пути напротив учебного корпуса, – уточнил он.
Третья ракета разорвалась во дворе школы в Индустриальном районе. Здание заведения повреждено в результате взрыва.
Жертв и пострадавших, к счастью, нет, уточнил Синегуб.
Напомним, что война в Украине продолжается уже 142-й день.
Фото: Олег Синєгубов