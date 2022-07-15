Июль, 15 в 15:40

Под утро 15 июля российские ракеты разорвались на территории учебных заведений в Холодногорском и Индустриальном районах Харькова.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал последствия очередного ракетного обстрела областного центра.

По его словам, около 3.00 две российские ракеты ударили недалеко от учебного заведения в Холодногорском районе.

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– Взрывом поврежден фасад здания, выбиты окна, разрушены трамвайные пути напротив учебного корпуса, – уточнил он.

Третья ракета разорвалась во дворе школы в Индустриальном районе. Здание заведения повреждено в результате взрыва.

Жертв и пострадавших, к счастью, нет, уточнил Синегуб.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 142-й день.

Фото: Олег Синєгубов