Июль, 15 в 18:36

В Одесской области приговорили 29-летнего водителя к восьми годам тюремного заключения за спровоцированную автокатастрофу, в которой погибла 15-летняя девушка и получил телесные повреждения средней тяжести ее брат. Мужчина превысил скорость и наехал на двух пешеходов.

Однако он не остановился, чтобы помочь пострадавшим или вызвать медиков после ДТП на Адмиральском проспекте в Одессе. Водитель автомобиля OPEL ASTRA просто уехал с места аварии. Автокатастрофа произошла в ноябре 2021 года.

Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожным знаком и дорожной разметкой зебра, со знаками ограничения максимальной скорости 40 км/ч и Дети, превысил разрешенную скорость движения и наехал на двух пешеходов.

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По данным Одесской областной прокуратуры, суд признал мужчину виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы по факту совершения смертельного дорожно-транспортного происшествия и оставлении в опасности (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 УК Украины). Водитель обязан выплатить в пользу пострадавших более 1 млн грн материального и морального ущерба.

Источник: Одесская областная прокуратура