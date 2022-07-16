Июль, 15 в 22:30

В Полтавской области прогремели сильные взрывы в Кременчуге во время воздушной тревоги. По предварительным данным, было слышно не менее трех взрывов. Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин подтвердил, что в Кременчуге произошли взрывы.

Обновлено в 22.30. Пока нет сведений о возможных пострадавших мирных жителях или разрушении объектов, сообщил Лунин.

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Воздушная тревога в Полтавской области началась в 19.50. По состоянию на 21.10, она длилась уже более часа. Опасность остается почти во всех областях Украины, согласно актуальной карте воздушных тревог.

Кроме того, прогремели сильные взрывы в Днепре и Киевской области. Местных жителей призывают оставаться в укрытиях или бомбоубежищах.