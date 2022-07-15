Июль, 15 в 18:05

В Кривом Роге на Днепропетровщине раздались взрывы во время воздушной тривоги. Однако пока не поступало официальной информации, что могло взорваться в городе.

По предварительным данным, взрыв в Кривом Роге мог произойти во время военных учений в регионе.

Воздушная тревога в Днепропетровской области началась в 17.35 и завершилась в 17.41, то есть длилась около пяти минут.

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По состоянию на 18.05 воздушная тревога остается в трех регионах — Луганской, Николаевской и Одесской областях.