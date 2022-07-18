Через несколько минут после воздушной тревоги: в Одессе сообщают о взрывах
Требует проверки
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В Одессе слышны звуки взрывов. Об этом сообщают некоторые местные Telegram-каналы.
Информация о взрывах в Одессе появилась через несколько минут после воздушной тревоги, которую объявили в 10.46.
Официальной информации о взрывах в Одессе пока нет.
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К слову, утром 16 июля российские военные нанесли ракетный удар по Одессе из самолетов стратегической авиации Ту-95.
Ракета, предварительно Х-101, которая попала в склад производственно-торговой компании, была выпущена с направления Ставрополья.
После попадания крылатой ракеты в склад пожар площадью 1 тыс. кв. м спасатели тушили почти шесть часов.
Больше о ситуации в стране и на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.