Июль, 21 в 17:06

В Киеве будут судить 51-летнего мужчину, которого подозревают в развращении малолетних учениц.

Об этом сообщили в полиции и прокуратуре Киева.

По данным следствия, мужчина скрывался во Львове, где в декабре 2021 года проник в школу в женской одежде, зашел в туалет, где была девочка, представился “врачом” и попросил ее раздеться.

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Девочку спасла учительница, которая пришла ее искать, а злоумышленник оттолкнул педагога и скрылся.

Известно, что в сентябре 2021 года подозреваемый проник в уборную на территории школы в Деснянском районе столицы, и воспользовавшись отсутствием посторонних, совершил в отношении 8-летней школьницы развратные действия.

Вскоре его задержали. Мужчина оказался ранее судим за аналогичные преступления и, в соответствии с решением Голосеевского районного суда, в декабре 2019 года был приговорен к 12 годам лишения свободы. Однако 10 сентября 2021 года его освободили на основании так называемого Закона Савченко.

Сразу после выхода на свободу он проник в школу на Лесном проспекте в Киеве. Согласно решению суда от 18 сентября 2021 года, его взяли под стражу с правом внесения залога. После того как родственники внесли деньги, мужчина исчез. Он скрывался от органа досудебного расследования и суда во Львове, и его объявили в розыск.

— Скрываясь от правоохранителей, злоумышленник продолжил совершать аналогичные преступления на территории Львовской области, где и был задержан правоохранителями, — отметили в прокуратуре.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетних). Суд избрал ему безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное мужчине грозит наказание до восьми лет лишения свободы.