Июль, 22 в 18:16

В сети появилась информация, что в районе Запорожья раздалось более десятка взрывов. На территории Запорожской области не объявляли воздушную тревогу.

Позже секретарь Запорожского городского совета, и. о. городского главы Запорожья Анатолий Куртев заявил, что в городе не зафиксировали попадания вражеских ракет или снарядов.

— В Запорожье все спокойно, “прилеты” не зафиксированы. Доверяйте только официальным источникам информации, – призвал он.

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Кроме того, раздались взрывы в Николаеве и Харькове, когда не было воздушной тревоги. Сейчас информация уточняется.