Не объявляли воздушную тревогу: в районе Запорожья более десятка взрывов
Требует проверки
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В сети появилась информация, что в районе Запорожья раздалось более десятка взрывов. На территории Запорожской области не объявляли воздушную тревогу.
Позже секретарь Запорожского городского совета, и. о. городского главы Запорожья Анатолий Куртев заявил, что в городе не зафиксировали попадания вражеских ракет или снарядов.
— В Запорожье все спокойно, “прилеты” не зафиксированы. Доверяйте только официальным источникам информации, – призвал он.
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Кроме того, раздались взрывы в Николаеве и Харькове, когда не было воздушной тревоги. Сейчас информация уточняется.