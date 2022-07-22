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Факты / Происшествия

Не объявляли воздушную тревогу: в районе Запорожья более десятка взрывов

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Не объявляли воздушную тревогу: в районе Запорожья более десятка взрывов
Фото: Depositphotos

В сети появилась информация, что в районе Запорожья раздалось более десятка взрывов. На территории Запорожской области не объявляли воздушную тревогу.

Позже секретарь Запорожского городского совета, и. о. городского главы Запорожья Анатолий Куртев заявил, что в городе не зафиксировали попадания вражеских ракет или снарядов.

— В Запорожье все спокойно, “прилеты” не зафиксированы. Доверяйте только официальным источникам информации, – призвал он.

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Кроме того, раздались взрывы в Николаеве и Харькове, когда не было воздушной тревоги. Сейчас информация уточняется.

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