На Черниговщине нашли два российских тайника с боеприпасами, которые планируют передать ВСУ

Июль, 23 в 18:55

В Черниговской области нашли два вражеских хранилища с боеприпасами, которые передадут Вооруженным силам Украины. По данным Национальной полиции, в заброшенных зданиях российские оккупанты обустроили два тайных участка взрывоопасных предметов.

Полицейские решили отработать приграничные города и села в Черниговском и Новгород-Северском районах, обследовали места кратковременной дислокации российских военных во время боевых действий.

В лесополосе вблизи одного из сел Черниговского района нашли схрон с гранатометом, противотанковыми минами, гранатами и патронами.

Сейчас смотрят

Аналогичную находку обнаружили в заброшенном доме Семеновской общины, где оставили минометные мины, гранаты, ВОГы, тротиловые шашки и патроны. Все изъятые боеприпасы планируют передать украинской армии.