Июль, 23 в 11:36

В результате утренних обстрелов российской армии по Харькову повреждены университет в Киевском районе и жилой дом в Основянском районе.

В частности, вражеский снаряд попал по двухэтажному дому, в результате чего он разрушен. Хозяин получил ранения из-за обстрелов. В результате взрывной волны повреждены соседние жилые дома.

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Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), за что предусмотрено тюремное заключение до 12 лет.

Следователи изъяли обломки и остатки снарядов, которые планируют направить на проведение соответствующих экспертиз.