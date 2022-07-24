Июль, 24 в 15:07

Вечером 23 июля в одном из сел Тячевского района Закарпатской области произошло убийство маленького мальчика, которому был 1 год и 10 месяцев.

Эксперты говорят, что смерть ребенка наступила в результате многочисленных ударов острым предметом, а собранные на месте трагедии доказательства указывали на причастность к жестокому убийству отца, который сбежал и скрывался в лесу. Полицейские уже задержали 30-летнего мужчину.

Следователи установили, что в одной из комнат дома отец нанес сыну многочисленные удары ножом. В это время другие члены семьи находились во дворе дома.

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Когда мужчина внезапно выбежал из дома, они вошли внутрь и увидели окровавленного мальчика. Врачи скорой уже ничем не могли помочь – ребенок умер.

Подозреваемый в убийстве был помещен в СИЗО. Полиция открыла производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство малолетнего ребенка. Отцу грозит пожизненное лишение свободы.

В настоящее время решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения.