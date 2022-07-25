Двум жителям Донбасса сообщили о подозрении за “слив” данных о дислокации ВСУ

Июль, 25 в 20:52

Двум жителям Донбасса сообщили о подозрении за распространение информации о местонахождении военных Вооруженных сил Украины. Эти данные мог использовать враг для нанесения ударов по позициям украинских защитников. Всего фигуранты дела разместили 11 публикаций.

По данным Офиса генерального прокурора, жительница Дружковки через мессенджер Telegram публиковала информацию о географических координатах мест дислокации украинских военных в Краматорском и Бахмутском районах. Аналогично поступил житель пгт Нью-Йорк.

Фигурантов дела задержали. В настоящее время им хотят выбрать меру пресечения в виде нахождения под стражей.

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Гражданам сообщили о подозрении в распространении информации о перемещении, движении и расположении ВСУ с возможностью их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ или другими уполномоченными государственными органами, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114- 2 УК Украины). Продолжается досудебное расследование.