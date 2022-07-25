Июль, 25 в 15:25

Взрывы на Волыни, которые было слышно 25 июля — это работа противовоздушной обороны. Украинские военные сбили два беспилотника.

Об этом сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко. По его словам, обломки одного из беспилотников повредили частные дома.

К сожалению, в результате падения обломков есть жертвы. Один человек погиб, несколько раненых находятся в больнице.

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В воздушном командовании Запад сообщили, что 25 июля на северо-западном направлении обнаружили два вражеских БПЛА, которые пересекли воздушное пространство Украины со стороны Беларуси и занимались воздушной разведкой объектов в Волынской области.

На перехват БПЛА был поднят истребитель, также сработала украинская система противовоздушной обороны, в результате чего беспилотники уничтожили.

Между тем местные СМИ сообщают, что среди пострадавших есть дети. Также в сети пишут, что погиб мужчина из села Дубовое, которому было 66 лет. Однако официально эту информацию пока не подтверждали.

В целом на Волынском направлении, по информации Генштаба ВСУ, ситуация существенно не изменилась. Больше о том, что происходит на фронте, можно узнать из карты боевых действий в Украине.