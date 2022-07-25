В Херсонской области оккупанты грузят технику, чтобы перегнать через уцелевшие мосты
Фото: Факты ICTV
В Херсонской области российская армия третий день в поселке Новоалексеевка грузит военную технику, направляющуюся в сторону Херсона.
Вероятнее всего оккупанты хотят как можно быстрее перегнать вооружение через мосты, которые еще не ликвидировали Вооруженные силы Украины с целью нарушения логистики российских войск. Об этом сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко.
По его словам, очевидцы рассказали о технике, на которой изображена буква V. Это однозначно свидетельствует, что технику использует Россия для полномасштабной войны против Украины.
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Недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российская армия пыталась закрепиться в Херсонской области, однако это не помогло ей удержать большинство оккупационных позиций.