В Херсонской области оккупанты грузят технику, чтобы перегнать через уцелевшие мосты

Июль, 25 в 18:55

В Херсонской области российская армия третий день в поселке Новоалексеевка грузит военную технику, направляющуюся в сторону Херсона.

Вероятнее всего оккупанты хотят как можно быстрее перегнать вооружение через мосты, которые еще не ликвидировали Вооруженные силы Украины с целью нарушения логистики российских войск. Об этом сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, очевидцы рассказали о технике, на которой изображена буква V. Это однозначно свидетельствует, что технику использует Россия для полномасштабной войны против Украины.

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Недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российская армия пыталась закрепиться в Херсонской области, однако это не помогло ей удержать большинство оккупационных позиций.