Июль, 26 в 23:26

В Херсонской области были слышны взрывы возле Антоновского моста.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, удар по мосту нанесли Вооруженные силы Украины. Пока официальной информации о случившемся нет.

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Антоновский мост является ключевым элементом снабжения российских подразделений в Херсон через левобережье.

Следует отметить, что сейчас воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины, кроме Житомирской, Одесской и Николаевской.

Накануне советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что уже в течение трех суток российские оккупанты переправляют вооружение на Херсонское направление.

Ранее генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что ВСУ взяли под огневой контроль ситуацию с Антоновским мостом в оккупированном Херсоне.

Утром 23 июля наши военные попали в Дарьевский мост через реку Ингулец.