Возле Антоновского моста в Херсонской области слышны взрывы
В Херсонской области были слышны взрывы возле Антоновского моста.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
По предварительным данным, удар по мосту нанесли Вооруженные силы Украины. Пока официальной информации о случившемся нет.
Антоновский мост является ключевым элементом снабжения российских подразделений в Херсон через левобережье.
Следует отметить, что сейчас воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины, кроме Житомирской, Одесской и Николаевской.
Накануне советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что уже в течение трех суток российские оккупанты переправляют вооружение на Херсонское направление.
Ранее генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что ВСУ взяли под огневой контроль ситуацию с Антоновским мостом в оккупированном Херсоне.
Утром 23 июля наши военные попали в Дарьевский мост через реку Ингулец.