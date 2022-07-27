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Факты / Происшествия

Возле Антоновского моста в Херсонской области слышны взрывы

Марта Бондаренко, редактор ленты
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Возле Антоновского моста в Херсонской области слышны взрывы
Фото: Depositphotos

В Херсонской области были слышны взрывы возле Антоновского моста.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, удар по мосту нанесли Вооруженные силы Украины. Пока официальной информации о случившемся нет.

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Антоновский мост является ключевым элементом снабжения российских подразделений в Херсон через левобережье.

Следует отметить, что сейчас воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины, кроме Житомирской, Одесской и Николаевской.

Накануне советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что уже в течение трех суток российские оккупанты переправляют вооружение на Херсонское направление.

Ранее генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что ВСУ взяли под огневой контроль ситуацию с Антоновским мостом в оккупированном Херсоне.

Утром 23 июля наши военные попали в Дарьевский мост через реку Ингулец.

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