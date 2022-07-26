Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Оформил подставные кредиты: экс-главу банка подозревают в растрате на более 470 млн грн

Юля Захарченко, редактор ленты
Гроші
Фото: Depositphotos

Бывшего руководителя правления банка подозревают в растрате денег на сумму 477 млн ​​грн вместе с другими должностными лицами.

На подставных юридических лиц они оформили и выдали кредиты, которые не вернули финансовому учреждению.

По данным Офиса генерального прокурора, в суд направили обвинительные акты против главы наблюдательного совета и его заместителя, работавших в банке.

Сейчас смотрят

Экс-главе правления банка сообщили о подозрении в пособничестве в растрате средств финучреждения в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Читайте
СБУ задержала российскую агентуру, корректировавшую удары врага по Донецкой железной дороге

Источник: Офис генпрокурора
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка