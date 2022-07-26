Оформил подставные кредиты: экс-главу банка подозревают в растрате на более 470 млн грн

Июль, 26 в 16:58

Бывшего руководителя правления банка подозревают в растрате денег на сумму 477 млн ​​грн вместе с другими должностными лицами.

На подставных юридических лиц они оформили и выдали кредиты, которые не вернули финансовому учреждению.

По данным Офиса генерального прокурора, в суд направили обвинительные акты против главы наблюдательного совета и его заместителя, работавших в банке.

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Экс-главе правления банка сообщили о подозрении в пособничестве в растрате средств финучреждения в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время продолжается досудебное расследование.