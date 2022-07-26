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Факты / Происшествия

Требовал повеситься: в Киеве задержали мужчину, который угрожал убийством жене

Валентина Чорна, редактор ленты
поліція затримала чоловіка, який погрожував вбивством дружині
Фото: Нацполиция

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который угрожал убийством собственной жене.

По данным следствия, супруги уже несколько месяцев жили отдельно и находились в процессе расторжения брака.

Подозреваемый пригласил женщину к себе, пообещав подписать необходимые документы, однако в квартире начал выяснять отношения с ней и угрожать ножом.

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Для устрашения мужчина прикрепил к потолку веревку, имитируя орудия для повешения, и требовал от потерпевшей, чтобы она покончила с собой.

— В полицию Киева обратилась прохожая и сообщила, что на улице слышно, как из дома на проспекте Георгия Гонгадзе женщина кричит о помощи. На место происшествия немедленно прибыли спецназовцы и оперативники Подольского управления полиции. Правоохранители быстро установили квартиру, из которой раздавались крики, и начали переговоры с ее владельцем, — сообщили в полиции.

Правоохранители немедленно сломали дверь и вошли в дом. На встречу полицейским выбежала жена хозяина, которая плакала и просила ее защитить.

Дознаватели по согласованию с Подольской окружной прокуратурой сообщили 40-летнему киевлянину о подозрении по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины – угроза убийства.

Санкция статьи предусматривает арест до шести месяцев или ограничение свободы сроком до двух лет.

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