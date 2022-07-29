Россияне из Ураганов обстреляли Днепропетровщину: есть погибший и раненые
Фото: ГСЧС
Днепропетровская область попала под огонь российской армии. Оккупанты несколько раз обстреляли регион, в результате чего погиб 28-летний парень и еще ранены двое мирных жителей.
Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
По его словам, из РСЗО Ураган россияне ударили по агропредприятию в Широковской общине. На месте обстрела вспыхнул пожар: загорелась сухая трава на площади в 4 га.
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В Апостоловской, Зеленодольской, Великомихайловской общинах обошлось без пострадавших людей. В Великомихайловской ТО начался пожар на площади около 10 га.