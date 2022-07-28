Июль, 28 в 20:49

В Николаеве во время воздушной тревоги в четверг, 28 июля, прогремели несколько взрывов. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Обновлено в 20.47. Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что кроме попадания в частный сектор, враг попал в пункт выдачи гуманитарной помощи.

Обновлено в 20.44. Мэр сообщил, что враг попал в частный сектор, в результате чего повреждены жилые дома. На места выехали спасатели.

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Он призвал людей оставаться в укрытиях, ведь в городе до сих пор раздается воздушная тревога. Мэр добавил, что больше информации о последствиях обстрела сообщит впоследствии.

В сети очевидцы публикуют фото, на которых видны клубы дыма.

Утром 28 июля российские войска уже атаковали Николаев – три вражеских ракеты почти полностью разрушили школу в Корабельном районе. Ранение получил охранник школы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 155-е сутки.

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Источник: Александр Сенкевич