Взрывы в Николаеве: есть попадания в частный жилищный сектор
В Николаеве во время воздушной тревоги в четверг, 28 июля, прогремели несколько взрывов. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
Обновлено в 20.47. Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что кроме попадания в частный сектор, враг попал в пункт выдачи гуманитарной помощи.
Обновлено в 20.44. Мэр сообщил, что враг попал в частный сектор, в результате чего повреждены жилые дома. На места выехали спасатели.
Он призвал людей оставаться в укрытиях, ведь в городе до сих пор раздается воздушная тревога. Мэр добавил, что больше информации о последствиях обстрела сообщит впоследствии.
В сети очевидцы публикуют фото, на которых видны клубы дыма.
Утром 28 июля российские войска уже атаковали Николаев – три вражеских ракеты почти полностью разрушили школу в Корабельном районе. Ранение получил охранник школы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 155-е сутки.
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Источник: Александр Сенкевич