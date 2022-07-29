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ПВО отбила атаку: оккупанты нанесли удар по Кировоградщине

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
ПВО отбила атаку: оккупанты нанесли удар по Кировоградщине

Утром 29 июля российские военные снова нанесли ракетный удар по Кировоградщине. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

По его словам, над селом Мироновка Светловодской общины ПВО сбила крылатую ракету. Она разлетелась обломками по поселку.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, тип ракеты устанавливается.

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Также Андрей Райкович добавил, что в результате вчерашних прилетов двух Калибров, по утренней информации медиков, из 25 госпитализированных один человек остается в очень тяжелом состоянии, девять – в тяжелом, остальные – средняя степень тяжести.

Все стабилизированы, под постоянным наблюдением медиков.

Напомним, 28 июля россияне обстреляли ракетами Кропивницкий. В результате вражеских ударов погибли пять человек.

Фото: Андрей Райкович

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