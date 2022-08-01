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Факты / Происшествия

Ранены несколько человек: последствия очередных массированных обстрелов Николаева

Юля Захарченко, редактор ленты
Ранены несколько человек: последствия очередных массированных обстрелов Николаева
Фото: Офис генпрокурора

В результате очередного массированного обстрела одного из районов Николаева ранены несколько мирных жителей. Информация о возможных погибших еще уточняется. Повреждены жилые дома, автомобили и медицинские учреждения.

По данным Офиса генерального прокурора, в ночь с 31 июля на 1 августа российские военные снова обстреляли город. На месте происшествия работают следователи, полицейские, прокуроры и профессиональные эксперты.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины), за которое предусмотрено тюремное заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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Источник: Офис генпрокурора
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