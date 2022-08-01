Август, 01 в 10:59

Сегодня ночью российские оккупанты снова обстреляли гражданскую инфраструктуру Николаева, есть раненые.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, от обстрелов частично разрушен современный травмпункт, построенный в 2019 году. В помещении разбилось оборудование, вылетели окна. Персонал и пациенты не пострадали.

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– Этот травмпункт мы открыли в конце 2019 года. Его возводили с нуля. Фактически это было первое здание лечебного учреждения, построенное за последние 20 лет в Николаеве. И это был один из самых современных травмпунктов Украины, – рассказал мэр города.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что вражеские ракеты прилетели и в частный сектор города. Произошло это после часа ночи.

Оккупанты обстреляли частные дома и двор местных жителей, в результате чего ранения получили три человека.

Что касается обстрела территории больницы, то, по словам Кима, на территории медицинского диспансера сгорел гуманитарный состав с медицинскими препаратами и продуктами питания. Обошлось без жертв.

В Николаеве обстрелами разбит травмпункт больницы, три человека ранены / 5 фотографий

Повреждения получили еще четыре здания больницы и медицинский автотранспорт.

После 01.00 и около 05.00 31 июля российские войска ракетами С-300 массированно обстреляли Николаев. Кроме жилых домов, разрушены, в частности, гостиница, спортивный комплекс, два учебных заведения и СТО.

По информации от мэра Александра Сенкевича, два человека погибли и еще трое получили ранения.

Источник: Александр Сенкевич, Виталий Ким

Фото: Александр Сенкевич