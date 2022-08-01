В Николаеве обстрелами разбит травмпункт больницы, три человека ранены
Сегодня ночью российские оккупанты снова обстреляли гражданскую инфраструктуру Николаева, есть раненые.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
По его словам, от обстрелов частично разрушен современный травмпункт, построенный в 2019 году. В помещении разбилось оборудование, вылетели окна. Персонал и пациенты не пострадали.
– Этот травмпункт мы открыли в конце 2019 года. Его возводили с нуля. Фактически это было первое здание лечебного учреждения, построенное за последние 20 лет в Николаеве. И это был один из самых современных травмпунктов Украины, – рассказал мэр города.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что вражеские ракеты прилетели и в частный сектор города. Произошло это после часа ночи.
Оккупанты обстреляли частные дома и двор местных жителей, в результате чего ранения получили три человека.
Что касается обстрела территории больницы, то, по словам Кима, на территории медицинского диспансера сгорел гуманитарный состав с медицинскими препаратами и продуктами питания. Обошлось без жертв.
Повреждения получили еще четыре здания больницы и медицинский автотранспорт.
После 01.00 и около 05.00 31 июля российские войска ракетами С-300 массированно обстреляли Николаев. Кроме жилых домов, разрушены, в частности, гостиница, спортивный комплекс, два учебных заведения и СТО.
По информации от мэра Александра Сенкевича, два человека погибли и еще трое получили ранения.
Источник: Александр Сенкевич, Виталий Ким
Фото: Александр Сенкевич