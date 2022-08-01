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Факты / Происшествия

Войска НАТО в Косово приведены в боевую готовность, раздаются выстрелы возле КПП Брняк

Юля Захарченко, редактор ленты
Войска НАТО в Косово приведены в боевую готовность, раздаются выстрелы возле КПП Брняк
Фото: Факты ICTV

Войска НАТО в частично признанном Косово приведены в повышенную боевую готовность, сообщают иностранные издания.

Сербские СМИ сообщают, что выстрелы раздаются и в деревне Банье, расположенной неподалеку от переправы Брняк.

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