Войска НАТО в Косово приведены в боевую готовность, раздаются выстрелы возле КПП Брняк

Август, 01 в 0:02

Войска НАТО в частично признанном Косово приведены в повышенную боевую готовность, сообщают иностранные издания.

Сербские СМИ сообщают, что выстрелы раздаются и в деревне Банье, расположенной неподалеку от переправы Брняк.

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В МИД советуют украинцам воздержаться от посещения южных районов Сербии и избегать мест массового скопления, сообщил спикер ведомства Олег Николенко.

Армия Косово планирует в полночь напасть на северную часть Сербии, заявил президент Сербии Александар Вучич. По его словам, страна никогда не находилась в более сложной и тяжелой ситуации, чем сейчас.