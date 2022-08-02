Август, 02 в 16:13

В Ивано-Франковской области разоблачили сотрудников благотворительной организации, которые продавали гумпомощь. Фигуранты торговали автомобилями, предназначенными для ВСУ.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

По данным следствия, представители фонда ввозили на территорию Украины товарно-материальные ценности и транспортные средства под видом гуманитарной помощи. Однако использовали их не по назначению, а реализовывали в целях получения прибыли.

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Известно, что они продали три транспортных средства, которые ввезли в Украину как гумпомощь, за $20 тыс.

Продавали автомобили для ВСУ: на Прикарпатье задержали сотрудников фонда / 2 фотографии

Правоохранители задержали мужчин при получении денег за автомобили для военных. Во время обысков были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, черновые записи и девять автомобилей, которые злоумышленники планировали продать по аналогичной схеме.

По разоблаченному факту следователи ГУНП в Ивано-Франковской области возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 201-2 (незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) УКУ.

В настоящее время мужчинам готовится объявление о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.