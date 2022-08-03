Август, 03 в 18:24

В Харьковской области российская армия ударила по Чугуеву из реактивных систем залпового огня Ураган. В результате вражеских обстрелов погиб мужчина и ранены две женщины.

По данным Офиса генерального прокурора, поврежден многоквартирный жилой дом. Сейчас на местах обстрелов работают следователи и профессиональные специалисты.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), за которое предусмотрено тюремное заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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В Офисе генерального прокурора просят свидетелей военных преступлений России фиксировать на фото и видеозаписи, а также присылать доказательства на специальный сайт.