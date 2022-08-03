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Российские “кураторы” прозвали Профессором: в Одессе разоблачили очередного предателя

Юля Захарченко, редактор ленты
Российские “кураторы” прозвали Профессором: в Одессе разоблачили очередного предателя
Фото: Depositphotos

В Одессе разоблачили агента с позывным Профессор, который предоставлял информацию российским спецслужбам о расположении блокпостов, командных пунктов, правоохранительных органов, военных объектов.

По данным Офиса генерального прокурора, мужчину завербовали представители ФСБ РФ после 24 февраля – день полномасштабного вторжения российской армии в Украину. От “кураторов” он получил позывной Профессор.

Мужчина сообщал врагу о количестве и местах ударов российскими ракетами через мессенджер. Профессор также занимался вербовкой жителей Одесской области, чтобы они сотрудничали со спецслужбами РФ.

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Информатора задержали при выполнении очередного задания врага. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон.

Злоумышленнику хотят сообщить о подозрении и избрать меру пресечения. Продолжается досудебное расследование по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины), за которое предусмотрено тюремное заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Источник: Офис генпрокурора
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