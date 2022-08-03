Август, 03 в 13:37

В Киеве к 10 годам лишения свободы приговорен мужчина, который развращал малолетних девушек и создавал детскую порнографию.

По данным следствия, с апреля по декабрь 2019 года 43-летний обвиняемый знакомился в социальной сети с девочками (возрастом от 10 до 16 лет) и входил к ним в доверие.

— В дальнейшем во время переписки мужчина проводил с ними разговоры на сексуальные темы, рассказывал откровенные истории сексуального содержания и демонстрировал фотографии порнографического характера. Также злоумышленник заставлял их делать и присылать ему собственные фотографии в обнаженном виде с моделированием сексуального поведения, агрессивно реагируя на отказ, — сообщили в прокуратуре.

С двумя пострадавшими у мужчины были личные встречи, во время которых он заманивал девушек в безлюдные места, где совершал развратные действия.

Сейчас смотрят

Досудебным расследованием установлено 10 потерпевших, в отношении которых злоумышленник совершил преступления сексуального характера.

— Против мужчины было открыто производство по фактам развращения малолетних и несовершеннолетних детей, распространения среди них изображений порнографического характера, принуждения к участию в создании детской порнографии и совершения по отношению к ним насильственных действий сексуального характера (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 15 ч.2 ст.301, ч.3 ст.301, ч.4 ст.301, ч.5 ст.301 Уголовного кодекса Украины), — сообщили в прокуратуре.

На судебном заседании обвиняемый вину не признал. Кроме 10 лет лишения свободы, мужчине запрещено занимать должности в образовательных учреждениях для детей дошкольного и школьного возраста, связанные с непосредственным общением с детьми, сроком на 3 года. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.