Август, 03 в 17:46

В Донецкой области разоблачили двух жителей Славянска, которые сдавали врагу информацию о перемещениях, позициях техники и военных Вооруженных сил Украины.

Чтобы уточнить и отправить координаты на местности, женщина использовала мобильные приложения.

Она обратилась за помощью к своему знакомому. В дальнейшем полученную от него информацию с геолокацией жительница направила российскому “куратору”. Обоих граждан Украины задержали.

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Следователи сообщили им о подозрении по факту распространения информации о перемещении и расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины), за которое предусмотрено тюремное заключение до 12 лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.