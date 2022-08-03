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Факты / Происшествия

Сдавали врагу позиции украинских военных: в Донецкой области разоблачили двух предателей

Юля Захарченко, редактор ленты
Сдавали врагу позиции украинских военных: в Донецкой области разоблачили двух предателей
Фото: Офис генпрокурора

В Донецкой области разоблачили двух жителей Славянска, которые сдавали врагу информацию о перемещениях, позициях техники и военных Вооруженных сил Украины.

Чтобы уточнить и отправить координаты на местности, женщина использовала мобильные приложения.

Она обратилась за помощью к своему знакомому. В дальнейшем полученную от него информацию с геолокацией жительница направила российскому “куратору”. Обоих граждан Украины задержали.

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Следователи сообщили им о подозрении по факту распространения информации о перемещении и расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины), за которое предусмотрено тюремное заключение до 12 лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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Источник: Офис генпрокурора
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