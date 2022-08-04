Ударила сковородкой и засунула голову в помойку: крымчанка избила мужа за поддержку войны в Украине

Август, 04 в 11:34

Крымчанка жестоко избила своего мужа из-за того, что он поддерживал войну в Украине.

С помощью сковородки и мусорного ведра она пыталась вправить ему мозги. Сначала женщина ударила мужчину, а затем запихнула его голову в мусорное ведро.

Три года супруги проживали вместе на момент, когда конфликт между ними на тему войны закончился победой жены.

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Далее крымчанка садовой лопатой срубила все флаги с Z и V в доме и во дворе, а затем облила авто мужа бензином и стерла все “патриотические” наклейки.

Мужчина, когда пришел в себя, обратился в полицию. Он заявил, что купит новые стикеры и дальше будет бороться за свои политические взгляды.

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Источник: Mash

Фото: Mash