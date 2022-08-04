Август, 04 в 20:05

В Киеве будут судить мужчину за развращение 7-летней девочки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В конце мая этого года столичные полицейские получили сообщение о том, что в одной из многоэтажек Подольского района неизвестный мужчина совершил противоправные действия в отношении малолетнего ребенка.

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По данным следствия, девочка на улице играла с собакой, а когда хозяин животного собрался уходить домой, то пригласил ребенка пойти вместе с ними. Как только малолетняя оказалась в квартире злоумышленника, он совершил по отношению к ней развратные действия.

Сотрудники ювенальной превенции задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний уроженец Николаевщины, приехавший в Киев и поселившийся в одном доме с ребенком.

Известно, что он недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство родного брата.

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 156 УК Украины (развратные действия, совершенные в отношении малолетнего лица).

Досудебное расследование завершено и материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения дела по существу.

Фигурант находится под стражей, ему грозит до восьми лет за решеткой.

Недавно в Киеве приговорили мужчину к 10 годам лишения свободы за развращение малолетних девушек и создание детской порнографии.

Источник: полиция Киева

Фото: полиция Киева