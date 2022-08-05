Август, 05 в 16:40

В Одесской области разоблачили схему незаконной переправки через государственную границу моряков в Европейский Союз.

Об этом сообщили в управлении СБУ в Одесской области.

По их данным, “клиентами” канала были преимущественно военнообязанные морских специальностей, которые намеревались избежать мобилизации в период военного положения.

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Организовал схему один из руководителей судоремонтной и крюинговой компаний одной из стран ЕС.

Известно, что основной целью дельцов было обеспечение европейского судоремонтного предприятия квалифицированной рабочей силой, поэтому “клиенты” имели профессиональную квалификацию или моряка, или специалистов по ремонту морских судов.

Одна такая услуга для потенциального призывника оценивалась в $3 тыс. Схемой уже успели воспользоваться более 20 человек.

Вне пунктов пропуска призывники добирались в непризнанное Приднестровье, где “моряков” встречали местные представители правоохранительных органов, которые обеспечивали дальнейшую беспрепятственную переправку мужчин в Молдову, проставляя отметки о пересечении государственной границы “задним числом” — датой до запрета выезда из Украины мужчин призывного возраста.

Далее “нелегалы” отправлялись регулярными автобусными рейсами в одну из стран ЕС, где дельцы получали дополнительную оплату от представителя судоремонтной компании-заказчика.

СБУ задержали украинского сообщника нелегального трафика и водителя, доставлявшего нелегалов к месту пересечения госграницы, “на горячем” при попытке незаконной переправки трех беглецов.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступной деятельности. Решается вопрос по поводу сообщения фигурантам о подозрении.