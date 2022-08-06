Мощный ливень в Санкт-Петербурге снес остановку с женщиной, а из канализации ударил фонтан

Август, 06 в 18:38

Российский город Санкт-Петербург накрыл мощный дождь с градом в субботу, 6 августа. Еще заранее местные власти предупреждали об оранжевом уровне опасности.

Петербург погрузился во тьму после 15.00 по местному времени. В прибрежных районах города порывы ветра превышали 20 м/с.

В некоторых районах видимость составляла около двух метров, автомобилисты двигались очень медленно и осторожно.

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От стихии не выдержали высоковольтные провода и деревья. В сети публикуют снимки припаркованных машин, на которые свалились деревья.

В некоторых местах прошел град, размером с горох и перепелиное яйцо.

Сообщают, что на одном из проспектов порывом ветра снесло остановку, в результате чего пострадала женщина. На обнародованных снимках виден человек, лежащий на тротуаре в окружении разбитого стекла. Ей оказывают помощь.

Сообщается, что по городу подтопили многие магазины и здания, в частности наполнился водой вестибюль станции метро Площадь Восстания возле Московского вокзала.

Количество выпавших в Петербурге во время грозы осадков оказалось настолько большим, что с ними не справляется ливневая канализация.

Санкт Петербург. рф. На відео “велічіє”. Навіщо витрачати гроші на водовідведення якщо можна потратити на зброю для вбивства людей в сусідній країні. pic.twitter.com/UAcFT7D9oS — проповідник Служби Божої (@preacher_SBU) August 6, 2022

В сети появилось видео мощного грязевого фонтана из-под земли размером в несколько этажей из-за перезагрузки системы канализации.

Издание Фонтанка со ссылкой на Водоканал Петербурга сообщило, что система канализации работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки по всей территории города из-за мощного ливня.