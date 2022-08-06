Ударил ножом в грудь: в Харьковской области осудили мужчину за убийство племянника

Август, 06 в 18:59

В Харьковской области суд признал виновным в убийстве 49-летнего мужчину, который лишил жизни своего племянника. Дома между ними возник конфликт, переросший в драку. Хозяин дома схватил нож и нанес племяннику удар по грудной клетке, в результате чего он погиб на месте.

По данным Харьковской областной прокуратуры, во время судебного разбирательства фигурант дела признал свою вину и заявил об искреннем раскаянии.

Суд вынес жителю Лозовой обвинительный приговор, признав его виновным в умышленном убийстве (по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины).

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Ему назначили наказание, согласно которому мужчина проведет семь лет и шесть месяцев в тюрьме. Сейчас длится срок, во время которого мужчина еще может подать апелляционное обжалование.

Источник: Харьковская областная прокуратура