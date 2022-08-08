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Обстрелы Бахмута, Соледара и Селидового: есть погибшие и раненые, повреждены линии электропередач

Юля Захарченко, редактор ленты
Обстрелы Бахмута, Соледара и Селидового: есть погибшие и раненые, повреждены линии электропередач
Фото: Офис генпрокурора

В Донецкой области российские военные обстреляли города Бахмут, Соледар, Селидово и село Опытное. В результате вражеских атак погибли четверо мирных жителей и еще шестеро получили осколочные ранения.

По данным Офиса генерального прокурора, обстрелами повреждены многие жилые дома, хозяйственные постройки, линии электропередач и объекты гражданской инфраструктуры.

Фото: Офис генпрокурора

Прокуратура начала досудебное расследование в шести уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины), наибольшее наказание за которое предусматривает тюремное заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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Источник: Офис генпрокурора
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