Август, 07 в 21:21

В Донецкой области российские военные обстреляли города Бахмут, Соледар, Селидово и село Опытное. В результате вражеских атак погибли четверо мирных жителей и еще шестеро получили осколочные ранения.

По данным Офиса генерального прокурора, обстрелами повреждены многие жилые дома, хозяйственные постройки, линии электропередач и объекты гражданской инфраструктуры.

Прокуратура начала досудебное расследование в шести уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины), наибольшее наказание за которое предусматривает тюремное заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Сейчас смотрят

В Офисе генерального прокурора призывают свидетелей военных преступлений Российской Федерации фиксировать на фото и видео, а также присылать доказательства на специальный сайт.