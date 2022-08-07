Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Россияне обстреляли Марганец из РСЗО: ранен человек, повреждены церковь и газопровод

Юля Захарченко, редактор ленты
Россияне обстреляли Марганец из РСЗО: ранен человек, повреждены церковь и газопровод
Фото: Офис генпрокурора

В Днепропетровской области российская армия обстреляла Марганец по реактивным системам залпового огня. В результате ударов по жилым кварталам города ранен один мужчина, которого госпитализировали в больницу.

По данным Офиса генерального прокурора, повреждены около 50 зданий частного сектора, хозяйственные постройки, автомобили горожан, остановка общественного транспорта, церковь, газопровод и линии электропередач.

Фото: Офис генпрокурора

Следователи документируют все военные преступления представителей Вооруженных Сил России. Прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), за которое предусмотрено тюремное заключение до 12 лет.

Сейчас смотрят

В Офисе генерального прокурора отметили, что российские военные в очередной раз пренебрегают нормами международного гуманитарного права. Свидетелей военных преступлений РФ призывают фиксировать и присылать доказательства на специальный сайт.

Читайте
Какое вооружение нужно ВСУ для контрнаступления и освобождения территорий – объяснение эксперта

Источник: Офис генпрокурора
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка