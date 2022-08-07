Август, 07 в 18:12

В Днепропетровской области российская армия обстреляла Марганец по реактивным системам залпового огня. В результате ударов по жилым кварталам города ранен один мужчина, которого госпитализировали в больницу.

По данным Офиса генерального прокурора, повреждены около 50 зданий частного сектора, хозяйственные постройки, автомобили горожан, остановка общественного транспорта, церковь, газопровод и линии электропередач.

Следователи документируют все военные преступления представителей Вооруженных Сил России. Прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), за которое предусмотрено тюремное заключение до 12 лет.

Сейчас смотрят

В Офисе генерального прокурора отметили, что российские военные в очередной раз пренебрегают нормами международного гуманитарного права. Свидетелей военных преступлений РФ призывают фиксировать и присылать доказательства на специальный сайт.