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В Полтаве 14-летняя девочка родила ребенка — начато расследование

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Полтаве 14-летняя девочка родила ребенка — начато расследование
Фото: Pexels

В Полтаве 14-летняя школьница родила ребенка. По факту беременности несовершеннолетней начато досудебное расследование.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской областной прокуратуры.

— В правоохранительные органы Полтавы от медицинских работников родильного отделения одной из больниц города поступила информация о госпитализации беременной 14-летней жительницы Полтавского района. Указанный факт будет проверяться во время расследования уголовного производства, зарегистрированного по ч. 1 ст. 155 УК Украины, — говорится в сообщении.

Также в прокуратуре добавили, что сейчас несовершеннолетняя девочка и ее новорожденный ребенок находятся в больнице. За их состоянием наблюдают врачи.

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Источник: Полтавская областная прокуратура

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