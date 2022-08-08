Август, 08 в 13:15

Российские захватчики в воскресенье, 7 августа, обстреляли харьковскую ТЭЦ-3.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона сообщил, что предприятие в результате обстрелов получило повреждения.

— Мы работаем с городом и районами по восстановлению критической инфраструктуры. Враг недавно повредил ТЭЦ-3 в Харькове. Это одно из крупных предприятий, которые снабжают почти треть города Харькова теплоносителем и, соответственно, горячей водой, — сказал он.

По словам Синегубова, Харьковщина будет обращаться к правительству с просьбой предоставить финансирование для возобновления критической инфраструктуры и подготовить город и область к зимнему периоду.

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Вечером, 7 августа, российские захватчики обстреляли Харьков. В городе прогремели несколько взрывов. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, обстреляли Киевский район. Произошло не менее семи взрывов.

8 августа рашисты снова обстреляли Харьков. По состоянию на 11.00 известно об одном погибшем и одном раненом из-за вражеской атаки.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Sergey Prisakar